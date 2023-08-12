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На Бахмутском и Купянском направлениях россияне вели безуспешное наступление – сводка

Ольга ГлущенкоСуббота, 12 августа 2023, 06:40
На Бахмутском и Купянском направлениях россияне вели безуспешное наступление – сводка
Силы обороны наносят удары по российским позициям, иллюстративное фото Генштаба

Россияне продолжают восстановить утраченные положения, а также за прошедшие сутки не имели успеха в наступательных действиях на Бахмутском и Купянском направлениях.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Дословно: "Сегодня (12 августа – ред.) ночью Российская Федерация нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА "Shahed-136/131" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется".

Детали: За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 31 авиационный удар, совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых есть дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки и Ивановки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Первомайского Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.

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На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Невского, Белогоровки Луганской области и Веселого, Зализнянского, Клещеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 25 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районах Богдановки, Клещеевки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новоданиловки и Орехово Запорожской области.  Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 1 удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также защитниками было уничтожено 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс "Стрела" противника.

Темы: войнаГенштаб
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