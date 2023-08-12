У Сєверному на Луганщині окупанти використовують школу у воєнних цілях – штаб

У селищі Сєверний на окупованій Луганщині загарбники використовують школу у воєнних цілях, заборонили місцевим жителям доступ до навчального закладу.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Противник продовжує використовувати цивільні заклади освіти тимчасово окупованих територій України у власних цілях.

Зокрема, встановлено, що у населеному пункті Сєверне Луганської області будівля школи використовується у воєнних цілях. Наразі доступ місцевих жителів до школи заборонено".

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Деталі: Також, за даними штабу, в місті Токмак Запорізької області на території дитячого садочку, який розміщений у північній частині міста, окупанти облаштували шпиталь для вояк РФ.