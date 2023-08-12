У Сєверному на Луганщині окупанти використовують школу у воєнних цілях – штаб
Субота, 12 серпня 2023, 07:18
У селищі Сєверний на окупованій Луганщині загарбники використовують школу у воєнних цілях, заборонили місцевим жителям доступ до навчального закладу.
Джерело: Генштаб
Дослівно: "Противник продовжує використовувати цивільні заклади освіти тимчасово окупованих територій України у власних цілях.
Зокрема, встановлено, що у населеному пункті Сєверне Луганської області будівля школи використовується у воєнних цілях. Наразі доступ місцевих жителів до школи заборонено".
Деталі: Також, за даними штабу, в місті Токмак Запорізької області на території дитячого садочку, який розміщений у північній частині міста, окупанти облаштували шпиталь для вояк РФ.