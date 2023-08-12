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В Северном на Луганщине оккупанты используют школу в военных целях – штаб

Ольга ГлущенкоСуббота, 12 августа 2023, 07:18
В Северном на Луганщине оккупанты используют школу в военных целях – штаб
РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

В поселке Северный на оккупированной Луганщине захватчики используют школу в военных целях, запретили местным жителям доступ к учебному заведению.

Источник: Генштаб

Дословно: "Противник продолжает использовать гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий Украины в собственных целях.

В частности, установлено, что в населенном пункте Северное Луганской области здание школы используется в военных целях. Сейчас доступ местных жителей в школу запрещен".

Детали: Также, по данным штаба, в городе Токмак Запорожской области на территории детского сада, который расположен в северной части города, оккупанты обустроили госпиталь для воинов РФ.

Темы: оккупацияРосcиявойна
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