В Северном на Луганщине оккупанты используют школу в военных целях – штаб

В поселке Северный на оккупированной Луганщине захватчики используют школу в военных целях, запретили местным жителям доступ к учебному заведению.

Источник: Генштаб

Дословно: "Противник продолжает использовать гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий Украины в собственных целях.

В частности, установлено, что в населенном пункте Северное Луганской области здание школы используется в военных целях. Сейчас доступ местных жителей в школу запрещен".

Детали: Также, по данным штаба, в городе Токмак Запорожской области на территории детского сада, который расположен в северной части города, оккупанты обустроили госпиталь для воинов РФ.