В Северном на Луганщине оккупанты используют школу в военных целях – штаб
Суббота, 12 августа 2023, 07:18
В поселке Северный на оккупированной Луганщине захватчики используют школу в военных целях, запретили местным жителям доступ к учебному заведению.
Источник: Генштаб
Дословно: "Противник продолжает использовать гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий Украины в собственных целях.
В частности, установлено, что в населенном пункте Северное Луганской области здание школы используется в военных целях. Сейчас доступ местных жителей в школу запрещен".
Детали: Также, по данным штаба, в городе Токмак Запорожской области на территории детского сада, который расположен в северной части города, оккупанты обустроили госпиталь для воинов РФ.