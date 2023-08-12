Ще 500 окупантів знищені в Україні
Субота, 12 серпня 2023, 08:42
Українські захисники вбили ще 510 російських загарбників протягом доби 11 серпня.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько/ about 253290 (+510) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4295 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8324 (+6) од,
- артилерійських систем – 5053 (+10) од,
- РСЗВ – 713 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 472 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 313 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4201 (+4),
- крилаті ракети ‒ 1378 (+1),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7523 (+12) од,
- спеціальна техніка ‒ 759 (+3).
Дані уточнюються.