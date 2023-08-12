Еще 500 оккупантов уничтожены в Украине
Суббота, 12 августа 2023, 08:42
Украинские защитники убили еще 510 российских захватчиков в течение суток 11 августа.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около/около 253290 (+510) человек ликвидировано,
- танков - 4295 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 8324 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 5053 (+10) ед,
- РСЗО - 713 (+0) ед,
- средства ПВО - 472 (+1) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 313 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4201 (+4),
- крылатые ракеты - 1378 (+1),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7523 (+12) ед,
- специальная техника - 759 (+3).
Данные уточняются.
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