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Еще 500 оккупантов уничтожены в Украине

Роман ПетренкоСуббота, 12 августа 2023, 08:42
Еще 500 оккупантов уничтожены в Украине
ФОТО: ЦНС

Украинские защитники убили еще 510 российских захватчиков в течение суток 11 августа.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около/около 253290 (+510) человек ликвидировано,
  • танков - 4295 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 8324 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 5053 (+10) ед,
  • РСЗО - 713 (+0) ед,
  • средства ПВО - 472 (+1) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 313 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4201 (+4),
  • крылатые ракеты - 1378 (+1),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7523 (+12) ед,
  • специальная техника - 759 (+3).

Данные уточняются.

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Темы: Вооруженные силывойна
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