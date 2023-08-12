Білий дім може погодитися на навчання українських пілотів на F-16 у США

Білий дім наголосив, що США будуть відкриті до тренувань українських пілотів на літаках F-16 на своїй території за умови, що "потенціал для навчання в Європі буде досягнуто".

Джерело: координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Голос Америки", "Європейська правда"

Деталі: Кірбі відповідав на запитання журналістів про ймовірні затримки процесу підготовки українських пілотів.

"Наші європейські союзники, як я вже сказав, очолюють ці зусилля. Але якщо потенціал для навчання в Європі буде досягнуто, ми, безумовно, відкриті до тренувань українських пілотів тут, у Сполучених Штатах", – сказав Кірбі.

Він нагадав, що президент США Джо Байден на саміті G7 у Хіросімі чітко дав зрозуміти, що Вашингтон підтримує надання F-16 українським Військово-повітряним силам.

"І причина того, чому ми робимо це, є складовою ширших зусиль, щоб переконатися, що ми продовжуємо покращувати українську самооборону та військовий потенціал у довгостроковій перспективі," – зазначив Кірбі.

Водночас він наголосив, що отримання таких сучасних літаків, як F-16, займає певний час.

"Це не тільки функція передачі фактичних планерів, але навчання, відповідна підготовка пілотів, а також організація всіх зусиль із технічного обслуговування, логістики та підтримки, які необхідні для того, щоб мати сучасні літаки, такі як F-16, у вашому флоті. Все це займає певний час. Тож це буде довгостроковою роботою", – сказав Кірбі.

Представник Білого дому зауважив, що процес отримання Україною F-16 буде багатоетапним процесом, і США прагнуть допомогти союзникам "просувати цей процес настільки швидко, наскільки це можливо".

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