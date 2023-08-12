Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Белый дом может согласиться на обучение украинских пилотов на F-16 в США

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 12 августа 2023, 09:16
Белый дом может согласиться на обучение украинских пилотов на F-16 в США
фото: GETTY IMAGES

Белый дом подчеркнул, что США будут открыты к тренировкам украинских пилотов на самолетах F-16 на своей территории при условии, что "потенциал для обучения в Европе будет достигнут". 

Источник: координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Голос Америки", "Европейская правда"

Детали: Кирби отвечал на вопросы журналистов о вероятных задержках процесса подготовки украинских пилотов.

"Наши европейские союзники, как я уже сказал, возглавляют эти усилия. Но если потенциал для обучения в Европе будет достигнут, мы, безусловно, открыты к тренировкам украинских пилотов здесь, в Соединенных Штатах", – сказал Кирби.

Он напомнил, что президент США Джо Байден на саммите G7 в Хиросиме четко дал понять, что Вашингтон поддерживает предоставление F-16 украинским Военно-воздушным силам.

"И причина того, почему мы делаем это, является составляющей более широких усилий, чтобы убедиться, что мы продолжаем улучшать украинскую самооборону и военный потенциал в долгосрочной перспективе", – отметил Кирби.

В то же время он отметил, что получение таких современных самолетов, как F-16, занимает определенное время.

"Это не только функция передачи фактических планеров, но обучение, соответствующая подготовка пилотов, а также организация всех усилий по техническому обслуживанию, логистике и поддержке, которые необходимы для того, чтобы иметь современные самолеты, такие как F-16, в вашем флоте. Все это занимает определенное время. Поэтому это будет долгосрочной работой", – сказал Кирби.

Представитель Белого дома отметил, что процесс получения Украиной F-16 будет многоэтапным процессом, и США стремятся помочь союзникам "продвигать этот процесс настолько быстро, насколько это возможно".

Напомним:

Темы: СШАавиаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
США
США и Китай удвоят количество авиарейсов между странами
"Не будем стесняться снова пойти в Конгресс" – Белый дом о дополнительных средствах для Украины
В Белом доме прокомментировали перспективы подготовки украинских пилотов на F-16
Последние новости
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
Все новости...
Реклама: