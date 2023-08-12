Росія перекинула десантників у Запорізьку область через бої - розвідка Британії

Росія, ймовірно, передислокувала підрозділи повітряно-десантних військ із Херсонської області до Оріхівського району Запорізької області, де, як повідомляє розвідка Британії, "тривають запеклі бої".

Джерело: огляд Міноборони Великої Британії, "Європейська правда"

Деталі: У цьому районі 58-та загальновійськова армія РФ веде бойові дії проти українських військ з 4 червня 2023 року.

У розвідці нагадали, що 11 липня тодішній командувач 58-ї загальновійськової армії був звільнений, ймовірно, частково через те, що наполягав на необхідності виведення частини своїх сил.

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Повідомлення свідчать, що 70-й і 71-й мотострілецькі полки зіткнулися з особливо інтенсивним виснаженням особового складу і важкими боями на передовій.

У Міноборони Британії вважають реальною можливість, що прибуття десантників нарешті дозволить вивести частини цих полків на відновлення.

Однак передислокація, найімовірніше, послабить російську оборону на східному березі Дніпра, де вона все частіше зазнає тиску з боку українських десантних рейдів.