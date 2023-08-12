Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія перекинула десантників у Запорізьку область через бої - розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 12 серпня 2023, 09:54
Росія перекинула десантників у Запорізьку область через бої - розвідка Британії
фото ілюстративне: GETTY IMAGES

Росія, ймовірно, передислокувала підрозділи повітряно-десантних військ із Херсонської області до Оріхівського району Запорізької області, де, як повідомляє розвідка Британії, "тривають запеклі бої".

Джерело: огляд Міноборони Великої Британії, "Європейська правда"

Деталі: У цьому районі 58-та загальновійськова армія РФ веде бойові дії проти українських військ з 4 червня 2023 року.

У розвідці нагадали, що 11 липня тодішній командувач 58-ї загальновійськової армії був звільнений, ймовірно, частково через те, що наполягав на необхідності виведення частини своїх сил.

Повідомлення свідчать, що 70-й і 71-й мотострілецькі полки зіткнулися з особливо інтенсивним виснаженням особового складу і важкими боями на передовій.

У Міноборони Британії вважають реальною можливість, що прибуття десантників нарешті дозволить вивести частини цих полків на відновлення.

Однак передислокація, найімовірніше, послабить російську оборону на східному березі Дніпра, де вона все частіше зазнає тиску з боку українських десантних рейдів.

Теми: Запорізька областьХерсонська областьвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Усі новини...
Запорізька область
Сили оборони досягли тактично значимих успіхів на заході Запорізької області – ISW
Окупанти хочуть повернути енергоблок №4 ЗАЕС у холодний режим через проблеми з ним
За добу 6 людей загинули та 27 поранені через агресію РФ
Останні новини
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
Усі новини...
Реклама: