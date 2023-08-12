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Россия перебросила десантников в Запорожскую область из-за боев – разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 12 августа 2023, 09:54
Россия перебросила десантников в Запорожскую область из-за боев – разведка Британии
фото иллюстративное: GETTY IMAGES

Россия, вероятно, передислоцировала подразделения воздушно-десантных войск из Херсонской области в Ореховский район Запорожской области, где, как сообщает разведка Британии, "идут ожесточенные бои".

Источник: обзор Минобороны Великобритании, "Европейская правда"

Детали: В этом районе 58-я общевойсковая армия РФ ведет боевые действия против украинских войск с 4 июня 2023 года.

В разведке напомнили, что 11 июля тогдашний командующий 58-й общевойсковой армии был уволен, вероятно, частично из-за того, что настаивал на необходимости вывода части своих сил.

Сообщения свидетельствуют, что 70-й и 71-й мотострелковые полки столкнулись с особенно интенсивным истощением личного состава и тяжелыми боями на передовой.

В Минобороны Британии считают реальной возможность, что прибытие десантников наконец позволит вывести части этих полков на восстановление.

Однако передислокация, скорее всего, ослабит российскую оборону на восточном берегу Днепра, где она все чаще испытывает давление со стороны украинских десантных рейдов.

Темы: Запорожская областьХерсонская областьвойнаРосcия
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