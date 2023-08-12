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У Кривому Розі пролунали вибухи

Роман ПетренкоСубота, 12 серпня 2023, 10:12
У Кривому Розі пролунали вибухи
скриншот: alerts

У східних та південних областях України 30 хвилин лунала повітряна тривога, водночас в Кривому Розі пролунали вибухи.

Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул

Деталі: В 11 областях та в Криму оголошена повітряна тривога.

Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в цих областях.

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Пряма мова Вілкула: "Кривий Ріг. Вибухи.

Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет".

Оновлено: Тривога тривала майже 30 хвилин.

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Вілкул також додав, що подробиці вибухів поки не повідомляє, але втрат серед населення немає.

В ОВА додали, що по місту вдарили, попередньо, балістичною ракетою.

Теми: повітряна тривогаКривий Ріг
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