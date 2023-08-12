У Кривому Розі пролунали вибухи
Субота, 12 серпня 2023, 10:12
У східних та південних областях України 30 хвилин лунала повітряна тривога, водночас в Кривому Розі пролунали вибухи.
Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул
Деталі: В 11 областях та в Криму оголошена повітряна тривога.
Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в цих областях.
Реклама:
Пряма мова Вілкула: "Кривий Ріг. Вибухи.
Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет".
Оновлено: Тривога тривала майже 30 хвилин.
ВІДЕО ДНЯ
Вілкул також додав, що подробиці вибухів поки не повідомляє, але втрат серед населення немає.
В ОВА додали, що по місту вдарили, попередньо, балістичною ракетою.