В Кривом Роге прогремели взрывы, в части областей тревога
Суббота, 12 августа 2023, 10:12
В восточных и южных областях Украины 30 минут звучала воздушная тревога, в то же время в Кривом Роге раздались взрывы.
Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы, председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул
Детали: В 11 областях и в Крыму объявлена воздушная тревога.
Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в этих областях.
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Прямая речь Вилкула: "Кривой Рог. Взрывы.
Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет".
Обновлено: Тревога продолжалась почти 30 минут.
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Вилкул также добавил, что подробности взрывов пока не сообщает, но потерь среди населения нет.
В ОВА добавили, что по городу ударили, предварительно, баллистической ракетой.