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В Кривом Роге прогремели взрывы, в части областей тревога

Роман ПетренкоСуббота, 12 августа 2023, 10:12
В Кривом Роге прогремели взрывы, в части областей тревога
скриншот: alerts

В восточных и южных областях Украины 30 минут звучала воздушная тревога, в то же время в Кривом Роге раздались взрывы.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы, председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул

Детали: В 11 областях и в Крыму объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в этих областях.

Прямая речь Вилкула: "Кривой Рог. Взрывы.

Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет".

Обновлено: Тревога продолжалась почти 30 минут.

Вилкул также добавил, что подробности взрывов пока не сообщает, но потерь среди населения нет. 

В ОВА добавили, что по городу ударили, предварительно, баллистической ракетой.

Темы: воздушная тревогаКривой Рог
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