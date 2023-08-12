Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кривом Роге прогремели взрывы, в части областей тревога

Роман ПетренкоСуббота, 12 августа 2023, 10:12
В Кривом Роге прогремели взрывы, в части областей тревога
скриншот: alerts

В восточных и южных областях Украины 30 минут звучала воздушная тревога, в то же время в Кривом Роге раздались взрывы.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы, председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул

Детали: В 11 областях и в Крыму объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в этих областях.

Реклама:

Прямая речь Вилкула: "Кривой Рог. Взрывы.

Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет".

Обновлено: Тревога продолжалась почти 30 минут.

ВИДЕО ДНЯ

Вилкул также добавил, что подробности взрывов пока не сообщает, но потерь среди населения нет. 

В ОВА добавили, что по городу ударили, предварительно, баллистической ракетой.

Темы: воздушная тревогаКривой Рог
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГУРовцы высадились в Крыму в рамках спецоперации – Юсов

видеоНа "Слава Украине" весь мир отвечает: "Героям слава": Зеленский и Залужный поздравили с Днем Независимости

фото, видеоКатастрофе самолета в России: тела погибших отвезли на экспертизу − росСМИ

фотоВраг ударил ракетами по Днепру: 7 пострадавших, много повреждений

фото, видео, дополнено В РОССИИ РАЗБИЛСЯ САМОЛЕТ: СРЕДИ ПАССАЖИРОВ ЗНАЧИТСЯ ПРИГОЖИН − РОССМИ

Военный командир сдал в ломбард радиостанции и квадрокоптеры – прокуратура

Все новости...
Грозев: "Через полгода либо Пригожин будет мертв, либо произойдет второй переворот"
Россияне заявили, что Крым атаковали 20 беспилотников
Еще 500 оккупантов уничтожены в Украине
Россия перебросила десантников в Запорожскую область из-за боев – разведка Британии
Последние новости
12:42
До 10 возросло количество пострадавших от удара по Днепру
12:40
Россияне обстреляли одну из ТЭС ДТЭК - она приостановила работу
12:40
"Начал биться в дверь": в Ровно пес спас хозяев во время пожара
12:20
Турецкая компания подарила ГУРовцам "Байрактар" ко Дню Независимости
12:19
Украина имеет моральное право атаковать территорию РФ – Сенатор США
12:18
инфографикаЧестно подсчитало, сколько депутатов служат в армии
12:15
ФОТОВ Google поздравили Украину с Днем Независимости праздничным дудлом
11:40
Курс валют на 24 августа: гривня замедлила падение
11:30
Выборы в Украине в 2024 году должны состояться несмотря на войну – сенатор США
11:24
В БРИКС приглашают еще 6 стран
Все новости...
Реклама: