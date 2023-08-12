Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ДПСУ отримала мобільні медичні комплекси від Нідерландів

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 12 серпня 2023, 10:49
ДПСУ отримала мобільні медичні комплекси від Нідерландів
фото: дпсу

Державна прикордонна служба України отримала від Нідерландів шість мобільних комплексів медичної підтримки.

Джерело: пресслужба ДПСУ, "Європейська правда"

Деталі: Українські прикордонних отримали два модулі Role 2 та чотири модулі Role 1. Також представники Нідерландів провели тренінг з персоналом медичних підрозділів Держприкордонслужби з розгортання та використання цих мобільних комплексів.

Як зазначили у відомстві, використання цих комплексів дозволяє вибудувати систему лікувально-евакуаційного забезпечення Держприкордонслужби за стандартами медичних служб країн НАТО.

Реклама:

"Ми можемо в автономному режимі в польових умовах розгорнути повноцінний госпіталь зі своєю операційною, передопераційною, палатою інтенсивної терапії, лабораторією, стерилізаційною, приймально-сортувальним відділенням, передбачено все, навіть санітарні вузли", – прокоментував полковник медичної служби Держприкордонслужби Олег Гаврашенко. 

Він наголосив, що надані Нідерландами мобільні комплекси дозволяють наблизити до передових підрозділів надання найшвидшої медичної допомоги для поранених, швидшої стабілізації та, відповідно, скорочення термінів лікування і скорішого одужання військовослужбовців.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Прикордонна службамедицинавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаРух Чесно підрахував, скільки депутатів служать у війську

У БРІКС запрошують ще 6 країн

ГУРівці висадились у Криму в рамках спецоперації – Юсов

відеоНа "Слава Україні" весь світ відповідає: "Героям слава": Зеленський і Залужний привітали з Днем Незалежності

фото, відео Катастрофа літака в Росії: тіла загиблих відвезли на експертизу − росЗМІ

фотоВорог вдарив ракетами по Дніпру: 7 постраждалих, багато пошкоджень

Усі новини...
Прикордонна служба
Уряд дозволив виїзд за кордон ще одній категорії військовозобов'язаних
Прикордонники закрили в’їзд в Україну 71-річному росіянину, який любить "рускій мір"
Українські прикордонники приземлили новітній російський дрон
Останні новини
13:26
фото, відео Правоохоронець з Хмельниччини за $2500 обіцяв "порішати" з мобілізацією
13:22
Дефіцит електроенергії: у середу Україна знову запросила аварійну допомогу з Європи
13:14
Ще більш "Упевнена": що відомо про пошкодження скульптури в Львові
13:08
Ціни на газ у Європі впали на 20%: зменшився ризик страйків в Австралії
13:05
Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 – ЗМІ
13:03
Лукашенко привітав українців і порадив використати сусідство для припинення "конфронтації"
13:02
Вагнерівці поки залишаються у Білорусі – Гаюн
13:02
відеоУ Криму вночі замайорив прапор України – ГУР
12:57
Лікування залежить від віку: науковці зробили відкриття щодо COVID-19 у дітей
12:42
До 10 зросла кількість постраждалих від удару по Дніпру
Усі новини...
Реклама: