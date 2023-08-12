Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПСУ получила мобильные медицинские комплексы от Нидерландов

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 12 августа 2023, 10:49
ГПСУ получила мобильные медицинские комплексы от Нидерландов
фото: гпсу

Государственная пограничная служба Украины получила от Нидерландов шесть мобильных комплексов медицинской поддержки.

Источник: пресс-служба ГПСУ, "Европейская правда"

Детали: Украинские пограничников получили два модуля Role 2 и четыре модуля Role 1. Также представители Нидерландов провели тренинг с персоналом медицинских подразделений Госпогранслужбы по развертыванию и использованию этих мобильных комплексов.

Как отметили в ведомстве, использование этих комплексов позволяет выстроить систему лечебно-эвакуационного обеспечения Госпогранслужбы по стандартам медицинских служб стран НАТО.

"Мы можем в автономном режиме в полевых условиях развернуть полноценный госпиталь со своей операционной, предоперационной, палатой интенсивной терапии, лабораторией, стерилизационной, приемно-сортировочным отделением, предусмотрено все, даже санитарные узлы", - прокомментировал полковник медицинской службы Госпогранслужбы Олег Гаврашенко. 

Он подчеркнул, что предоставленные Нидерландами мобильные комплексы позволяют приблизить к передовым подразделениям оказание быстрой медицинской помощи для раненых, быстрой стабилизации и, соответственно, сокращение сроков лечения и скорейшего выздоровления военнослужащих.

Темы: Пограничная службамедицинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Пограничная служба
Кабмин разрешил выезд за границу еще одной категории военнообязанных
Пограничники закрыли въезд в Украину 71-летнему россиянину, который любит "русский мир"
Украинские пограничники посадили новейший российский дрон
Последние новости
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
Все новости...
Реклама: