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ГПСУ получила мобильные медицинские комплексы от Нидерландов

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 12 августа 2023, 10:49
ГПСУ получила мобильные медицинские комплексы от Нидерландов
фото: гпсу

Государственная пограничная служба Украины получила от Нидерландов шесть мобильных комплексов медицинской поддержки.

Источник: пресс-служба ГПСУ, "Европейская правда"

Детали: Украинские пограничников получили два модуля Role 2 и четыре модуля Role 1. Также представители Нидерландов провели тренинг с персоналом медицинских подразделений Госпогранслужбы по развертыванию и использованию этих мобильных комплексов.

Как отметили в ведомстве, использование этих комплексов позволяет выстроить систему лечебно-эвакуационного обеспечения Госпогранслужбы по стандартам медицинских служб стран НАТО.

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"Мы можем в автономном режиме в полевых условиях развернуть полноценный госпиталь со своей операционной, предоперационной, палатой интенсивной терапии, лабораторией, стерилизационной, приемно-сортировочным отделением, предусмотрено все, даже санитарные узлы", - прокомментировал полковник медицинской службы Госпогранслужбы Олег Гаврашенко. 

Он подчеркнул, что предоставленные Нидерландами мобильные комплексы позволяют приблизить к передовым подразделениям оказание быстрой медицинской помощи для раненых, быстрой стабилизации и, соответственно, сокращение сроков лечения и скорейшего выздоровления военнослужащих.

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Темы: Пограничная службамедицинавойна
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