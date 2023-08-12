СБУ показала знищення рідкісного російського "Термінатора-2"

Військові контррозвідники СБУ влаштували судний день російському "аналоговнєту" БМПТ "Термінатор-2".

Джерело: СБУ

Деталі: Згорів цей рідкісний екземпляр росіян від декількох влучань дронів-камікадзе.

Дослівно: "Підбитого "Термінатора" намагалися витягти за допомогою танка Т-80, але…

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Його також вразили специ СБУ!".

Довідка: За словами Міноборони РФ, бойова машина має "високий рівень захищеності, вогневої потужності та керованості".

Також вона нібито "завдяки потужному і універсальному озброєнню" здатна "ефективно знищувати вогневі точки і фортифікаційні споруди противника, знищувати піхоту, яка застосовує гранатомети і протитанкові комплекси, а також боротися з танками, БМП та іншими броньованими цілями противника".