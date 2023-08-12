Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ показала знищення рідкісного російського "Термінатора-2"

Роман ПетренкоСубота, 12 серпня 2023, 11:41
СБУ показала знищення рідкісного російського Термінатора-2
скріншот з відео сбу

Військові контррозвідники СБУ влаштували судний день російському "аналоговнєту" БМПТ "Термінатор-2".

Джерело: СБУ

Деталі: Згорів цей рідкісний екземпляр росіян від декількох влучань дронів-камікадзе.

Дослівно: "Підбитого "Термінатора" намагалися витягти за допомогою танка Т-80, але…

Реклама:

Його також вразили специ СБУ!".

Довідка: За словами Міноборони РФ, бойова машина має "високий рівень захищеності, вогневої потужності та керованості".

Також вона нібито "завдяки потужному і універсальному озброєнню" здатна "ефективно знищувати вогневі точки і фортифікаційні споруди противника, знищувати піхоту, яка застосовує гранатомети і протитанкові комплекси, а також боротися з танками, БМП та іншими броньованими цілями противника".

ВІДЕО ДНЯ

Теми: СБУвійназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шведська мережа магазинів одягу H&M оголосила дату відновлення роботи в Україні

відеоУ Криму вночі замайорів прапор України – ГУР

інфографікаРух Чесно підрахував, скільки депутатів служать у війську

У БРІКС запрошують ще 6 країн

ГУРівці висадились у Криму в рамках спецоперації – Юсов

відеоНа "Слава Україні" весь світ відповідає: "Героям слава": Зеленський і Залужний привітали з Днем Незалежності

Усі новини...
СБУ
СБУ оголосила підозру комуністу Симоненку й описала, як він тікав до Росії
ЗМІ: Главу райради на Одещині затримали, у ексгубернатора Гриневецького – обшуки
Ще один спільник Медведчука, який готував держпереворот, отримав тюремний строк
Останні новини
14:02
фото У Києві затримали чоловіка за феєрверк на дитмайданчику
13:55
ВІДЕОГоловний рабин заспівав про Україну на честь свята
13:51
Ексголова НБУ Шевченко заявив про інкримінування йому нової статті без застави і з санкцією до 15 років
13:42
Віцеканцлер Німеччини розкритикував свою розвідку за прогнози щодо війни в Україні
13:41
У Британії вважають, що катастрофу з Пригожиним підлаштувала ФСБ
13:39
Шведська мережа магазинів одягу H&M оголосила дату відновлення роботи в Україні
13:27
Спецоперація у Криму триває, це не історія одного дня – джерело в ГУР
13:26
фото, відео Правоохоронець з Хмельниччини за $2500 обіцяв "порішати" з мобілізацією
13:22
Дефіцит електроенергії: у середу Україна знову запросила аварійну допомогу з Європи
13:14
Ще більш "Упевнена": що відомо про пошкодження скульптури в Львові
Усі новини...
Реклама: