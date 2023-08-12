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СБУ показала уничтожение редкого российского "Терминатора-2"

Роман ПетренкоСуббота, 12 августа 2023, 11:41
СБУ показала уничтожение редкого российского Терминатора-2
скриншот из видео сбу

Военные контрразведчики СБУ устроили судный день российскому "аналоговнету" БМПТ "Терминатор-2".

Источник: СБУ

Детали: Сгорел этот редкий экземпляр россиян от нескольких попаданий дронов-камикадзе.

Дословно: "Подбитого "Терминатора" пытались вытащить с помощью танка Т-80, но...

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Его также поразили спецы СБУ!".

Справка: По словам Минобороны РФ, боевая машина обладает "высоким уровнем защищённости, огневой мощи и управляемости".

Также она якобы "благодаря мощному и универсальному вооружению" способна "эффективно уничтожать огневые точки и фортификационные сооружения противника, уничтожать пехоту, применяющую гранатомёты и противотанковые комплексы, а также бороться с танками, БМП и другими бронированными целями противника".

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Темы: СБУвойнаоружие
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