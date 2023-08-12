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В российском Уссурийске прорвало дамбу, затоплены несколько улиц, людей эвакуируют

Роман ПетренкоСуббота, 12 августа 2023, 12:50
В российском Уссурийске прорвало дамбу, затоплены несколько улиц, людей эвакуируют
фото: "Осторожно, новости"

В ночь на 12 августа в российском Уссурийске прорвало дамбу, несколько улиц затоплены, в городе звучала сирена и проводили эвакуацию.

Источник: "РИА Новости", "Осторожно, новости"

Детали: Из-за прорыва строящейся дамбы в микрорайоне Уссурийска "Семь ветров" были подтоплены дома, после чего в районе началась эвакуация жителей, в центры временного размещения перевезли более 200 человек.

В город прибыли силы Росгвардии и спасателей.

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По словам местной жительницы, "дамба развалилась, оказавшись просто комом грязи и земли", а мэр города подтвердил, что она не подлежит в данный момент ремонту или восстановлению, контроль над ней потерян.

Из-за паводка были отключены две подстанции.

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Жителей, чьи дома затоплены, просят самостоятельно не подключаться к системе электроснабжения, а также не плавать на лодках под опорами ЛЭП и проводами.

Местные также сообщают, что сильно подтоплены те районы, которые находятся вдоль реки и вода начала прибывать "с катастрофической скоростью".

Дословно: "Если вчера днём ещё люди надеялись, что по окончании дождя вода начнёт спадать, то ближе к ночи все увидели, что дамбы снесены.

В час ночи по городу прозвучала сирена, как воздушное оповещение. Таких сирен было 5 или 6. После сирены человек объявлял о срочной эвакуации районов затопления. Всю ночь ездили МЧС, скорая и другие службы. Буквально будили людей домов, уходящих стремительно под воду".

Темы: Росcияпогода
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