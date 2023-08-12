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До декларації G7 щодо "гарантій безпеки" для України долучилася Греція

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 12 серпня 2023, 16:07
До декларації G7 щодо гарантій безпеки для України долучилася Греція
прапор Греції, фото: Pixabay

Греція стала 14-ю країною, яка приєдналася до декларації країн G7 на підтримку України, яка є рамковим документом щодо майбутніх "гарантій безпеки".

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram, повідомляє "Європейська правда"

Дослівно: "Вдячний Греції за приєднання до декларації G7 щодо підтримки України. Греція стала 14-ю країною, яка підтримала "гарантії безпеки" для України".

Деталі: Він подякував премʼєрміністру Кіріакосу Міцотакісу за відданість українсько-грецькому партнерству.

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"Працюємо разом на шляху України до НАТО", – зазначив також глава держави.

Передісторія:

Читайте також пояснення "ЄвроПравди" про те, чому Україна не отримає "гарантій безпеки", на які багато хто чекає.

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Теми: гарантії безпекиГреціяG7
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