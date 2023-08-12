До декларації G7 щодо "гарантій безпеки" для України долучилася Греція

Греція стала 14-ю країною, яка приєдналася до декларації країн G7 на підтримку України, яка є рамковим документом щодо майбутніх "гарантій безпеки".

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram, повідомляє "Європейська правда"

Дослівно: "Вдячний Греції за приєднання до декларації G7 щодо підтримки України. Греція стала 14-ю країною, яка підтримала "гарантії безпеки" для України".

Деталі: Він подякував премʼєрміністру Кіріакосу Міцотакісу за відданість українсько-грецькому партнерству.

"Працюємо разом на шляху України до НАТО", – зазначив також глава держави.

Передісторія:

Афіни та Київ нещодавно провели прямі переговори з метою укладення двосторонньої угоди, результатом якої стане зобов'язання Греції надати Україні "гарантії безпеки" в кількох секторах, а не лише в оборонній сфері.

11 серпня Україна розпочала двосторонні консультації щодо "гарантій безпеки" з Великою Британією.

3 серпня Україна розпочала переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди про надання "гарантій безпеки".

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