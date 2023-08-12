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К декларации G7 по "гарантиям безопасности" для Украины присоединилась Греция

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 12 августа 2023, 16:07
К декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины присоединилась Греция
флаг Греции, фото: Pixabay

Греция стала 14-й страной, присоединившейся к декларации стран G7 в поддержку Украины, которая является рамочным документом относительно будущих "гарантий безопасности".

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram, сообщает "Европейская правда"

Дословно: "Благодарен Греции за присоединение к декларации G7 по поддержке Украины. Греция стала 14-й страной, которая поддержала "гарантии безопасности" для Украины".

Детали: Он поблагодарил премьер-министра Кириакоса Мицотакиса за преданность украинско-греческому партнерству.

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"Работаем вместе на пути Украины в НАТО", – отметил также глава государства.

Предыстория:

Читайте также объяснение "ЕвроПравды" о том, почему Украина не получит "гарантий безопасности", которых многие ждут.

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Темы: гарантии безопасностиГрецияG7
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