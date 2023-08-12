К декларации G7 по "гарантиям безопасности" для Украины присоединилась Греция

Греция стала 14-й страной, присоединившейся к декларации стран G7 в поддержку Украины, которая является рамочным документом относительно будущих "гарантий безопасности".

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram, сообщает "Европейская правда"

Дословно: "Благодарен Греции за присоединение к декларации G7 по поддержке Украины. Греция стала 14-й страной, которая поддержала "гарантии безопасности" для Украины".

Детали: Он поблагодарил премьер-министра Кириакоса Мицотакиса за преданность украинско-греческому партнерству.

"Работаем вместе на пути Украины в НАТО", – отметил также глава государства.

Предыстория:

Афины и Киев недавно провели прямые переговоры с целью заключения двустороннего соглашения, результатом которого станет обязательство Греции предоставить Украине "гарантии безопасности" в нескольких секторах, а не только в оборонной сфере.

11 августа Украина начала двусторонние консультации по "гарантиям безопасности" с Великобританией.

3 августа Украина начала переговоры с Соединенными Штатами Америки относительно двустороннего соглашения о предоставлении "гарантий безопасности".

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