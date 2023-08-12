Знесення 200-річної садиби на Подолі: Кличко ініціює низку кроків

Після знесення 200-річної садиби на Подолі мер Києва Віталій Кличко ініціює розірвання Київрадою договору оренди цієї земельної ділянки та ухвалення заборони реконструкції та інших дій з будівлями міста, яким більше 100 років.

Джерело: Кличко у Telegram

Дослівно: "Щодо кричущого випадку знесення понад 200-річного будинку на Подолі. На що міська влада не давала жодних дозволів чи погоджень.

По-перше: я ініціюю розірвання Київрадою договору оренди (від 2009 року) на Ярославській 13-Б. Оскільки приватний власник, всупереч усім нормам і здоровому глузду, прикрившись листом Мінкульту, вирішив, що може паплюжити історичну спадщину нашого міста.

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По-друге: Міська влада готує звернення до правоохоронних органів щодо перевірки законності дій власника.

По-третє: Ініціюю ухвалення Київрадою рішення щодо заборони реконструкції та інших дій з будівлями міста, яким більше 100 років (незалежно від того, внесений цей будинок в реєстр чи ні), - без висновків містобудівної ради…

І наступне й більш глобально: Київ вимагає від Верховної Ради нарешті ухвалити в другому читанні законопроект 0895 (від 2019 року), який дозволить місцевій владі примусово викупати у безвідповідальних приватних власників, повертати у власність громади памʼятки архітектури, старовинні приміщення, які власники належно не утримують, що призводить до їх руйнування. А потім на місці памʼяток зʼявляються торгові центри та багатоповерхівки".

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Деталі: Кличко зазначив, що Верховна Рада у січні цього року остаточно скасувала заборону на містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони пам'яток, історичних ареалів населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України.

Що передувало: Цього тижня орендар земельної ділянки на вулиці Ярославській, 13Б у Києві Сергій Боярчуков демонтував 200-річну садибу, що розташовувалася на цій ділянці.

У 2017 році Боярчуков став власником фірми "Альтернатива", в оренді у якої знаходиться будівля, яка використовується як кухня готелю 11 Mirrors, що належить Володимиру Кличку.

Боярчуков – партнер юридичної фірми "Алєксєєв, Боярчуков і партнери". Сергій Алєксєєв є колишнім головою Кіровоградської обласної організації партії "УДАР" Віталія Кличка, чинним народним депутатом від "Європейської солідарності" та почесним президентом офіційного фан-клубу братів Кличків.