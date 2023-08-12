Снос 200-летней усадьбы на Подоле: Кличко инициирует ряд шагов

После сноса 200-летней усадьбы на Подоле мэр Киева Виталий Кличко инициирует расторжение Киевсоветом договора аренды этого земельного участка и принятие запрета реконструкции и других действий со зданиями города, которым более 100 лет.

Источник: Кличко в Telegram

Дословно: "Относительно вопиющего случая сноса более 200-летнего дома на Подоле. На что городские власти не давали никаких разрешений или согласований.

Во-первых: я инициирую расторжение Киевсоветом договора аренды (от 2009 года) на Ярославской 13-Б. Поскольку частный владелец, вопреки всем нормам и здравому смыслу, прикрывшись письмом Минкульта, решил, что может осквернять историческое наследие нашего города.

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Во-вторых: Городская власть готовит обращение в правоохранительные органы по проверке законности действий владельца.

В-третьих: Инициирую принятие Киевсоветом решения о запрете реконструкции и других действий со зданиями города, которым более 100 лет (независимо от того, внесен этот дом в реестр или нет), - без выводов градостроительного совета...

И следующее и более глобально: Киев требует от Верховной Рады наконец принять во втором чтении законопроект 0895 (от 2019 года), который позволит местным властям принудительно выкупать у безответственных частных владельцев, возвращать в собственность общины памятники архитектуры, старинные помещения, которые владельцы должным образом не содержат, что приводит к их разрушению. А потом на месте памятников появляются торговые центры и многоэтажки".

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Детали: Кличко отметил, что Верховная Рада в январе этого года окончательно отменила запрет на градостроительные, архитектурные или ландшафтные преобразования, строительные, мелиоративные, дорожные, земляные работы без разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия на охраняемых археологических территориях, в пределах зон охраны памятников, исторических ареалов населенных мест, занесенных в Список исторических населенных мест Украины.

Что предшествовало: На этой неделе арендатор земельного участка на улице Ярославской, 13Б в Киеве Сергей Боярчуков демонтировал 200-летнюю усадьбу, которая располагалась на этом участке.

В 2017 году Боярчуков стал владельцем фирмы "Альтернатива", в аренде у которой находится здание, используемое как кухня отеля 11 Mirrors, принадлежащего Владимиру Кличко.

Боярчуков - партнер юридической фирмы "Алексеев, Боярчуков и партнеры". Сергей Алексеев является бывшим главой Кировоградской областной организации партии "УДАР" Виталия Кличко, действующим народным депутатом от "Европейской солидарности" и почетным президентом официального фан-клуба братьев Кличко.