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Житомир лишився без води через аварію

Катерина ТищенкоСубота, 12 серпня 2023, 17:00
Житомир лишився без води через аварію
ліквідація аварії в Житомирі, фото: "Житомирводоканал"

Водопостачання Житомира тимчасово припинено через аварію на мережі водовідведення.

Джерело: ДСНС України, "Житомирводоканал"

Деталі: Як повідомили в ДСНС, 12 серпня до Служби порятунку надійшло повідомлення від КП "Житомирводоканал", що через аварію на мережі водовідведення припинено водопостачання міста Житомир.

Для забезпечення технічною водою лікарні міста рятувальники організували підвіз води, зокрема, в систему гемодіалізу "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" та відділення гемодіалізу КНП "Житомирське обласне стоматологічне медичне об’єднання", а також забезпечується водою населення одного із мікрорайонів.

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Технічну воду рятувальники будуть підвозити і надалі до повного відновлення водопостачання в місті.

Разом з тим, у водоканалі повідомили, що у звʼязку з аварійною ситуацією на мережах водовідведення вимушені припинити водопостачання Житомира з 8:00 до 20:00 12 серпня.

Триває ліквідація наслідків пориву напірних труб 500 та 1000 мм.

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Теми: Житомирвода
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