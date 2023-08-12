Житомир остался без воды из-за аварии

Водоснабжение Житомира временно прекращено из-за аварии на сети водоотведения.

Источник: ГСЧС Украины, "Житомирводоканал"

Детали: Как сообщили в ГСЧС, 12 августа в Службу спасения поступило сообщение от КП "Житомирводоканал", что из-за аварии на сети водоотведения прекращено водоснабжение города Житомир.

Для обеспечения технической водой больницы города спасатели организовали подвоз воды, в частности, в систему гемодиализа "Областная клиническая больница им. А.Ф. Гербачевского" и отделение гемодиализа КНП "Житомирское областное стоматологическое медицинское объединение", а также обеспечивается водой населения одного из микрорайонов.

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Техническую воду спасатели будут подвозить и в дальнейшем до полного восстановления водоснабжения в городе.

Вместе с тем, в водоканале сообщили, что в связи с аварийной ситуацией на сетях водоотведения вынуждены прекратить водоснабжение Житомира с 8:00 до 20:00 12 августа.

Продолжается ликвидация последствий порыва напорных труб 500 и 1000 мм.