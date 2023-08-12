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У Міненерго розповіли, де найскладніше з підготовкою до опалювального сезону

Катерина ТищенкоСубота, 12 серпня 2023, 17:38
У Міненерго розповіли, де найскладніше з підготовкою до опалювального сезону
Герман Галущенко, фото з Facebook

Планові ремонти на енергетичних об'єктах України йдуть за графіком, а найгірша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону у прикордонних з Росією областях, а також на прифронтових територіях.

Джерело: міністр енергетики Герман Галущенко на брифінгу, передає Суспільне

Пряма мова: "Безумовно, найскладніша ситуація там, де постійні обстріли. Це Херсон. Там постійні обстріли. Вони (армія РФ — ред.) досить прицільно б'ють по наших бригадах, які виїздять робити там певні роботи.

Це Харків. Це прифронтові території. Більш-менш по Миколаєву ситуація, але Запоріжжя — кожен день приходить інформація про обстріли. Там складна ситуація. Плюс Чернігів і Сумська область — прикордоння. Оце найскладніші регіони".

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Деталі: Щодо планових ремонтів на енергетичних об'єктах України, Галущенко поінформував, що наразі "усе йде за графіком".

"У серпні та вересні цього року у нас буде ключове навантаження по ремонтах на теплову генерацію і відповідно ми плануємо ще один тепловий блок наступного тижня так само вивести з ремонтів, але ключове, що все йде за графіком. І ми плануємо вийти на початок зими тими потужностями, які ми плануємо", — сказав міністр.

Він додав, що генерація електроенергії в Україні насамперед залежить від роботи атомних електростанцій.

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"Атомна енергетика є ключовою. Вона навіть в режимі втрати Запорізької АЕС на сьогодні виробляє понад 50% електроенергії в Україні. Тому в нас немає іншої генерації, яка б дотягнулася до цього показника. Й, відповідно, що важливо, це надійність. Минулий опалювальний сезон атомна генерація пройшла взагалі ідеально", — сказав Галущенко.

Теми: опаленняенергетика
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