В Минэнерго рассказали, где сложнее всего с подготовкой к отопительному сезону

Плановые ремонты на энергетических объектах Украины идут по графику, а хуже всего ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону в приграничных с Россией областях, а также на прифронтовых территориях.

Источник: министр энергетики Герман Галущенко на брифинге, передает Суспільне

Прямая речь: "Безусловно, самая сложная ситуация там, где постоянные обстрелы. Это Херсон. Там постоянные обстрелы. Они (армия РФ - ред.) достаточно прицельно бьют по нашим бригадам, которые выезжают делать там определенные работы.

Это Харьков. Это прифронтовые территории. Более-менее по Николаеву ситуация, но Запорожье - каждый день приходит информация об обстрелах. Там сложная ситуация. Плюс Чернигов и Сумская область - приграничье. Вот самые сложные регионы".

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Детали: Относительно плановых ремонтов на энергетических объектах Украины, Галущенко сообщил, что сейчас "все идет по графику".

"В августе и сентябре этого года у нас будет ключевая нагрузка по ремонтам на тепловую генерацию и соответственно мы планируем еще один тепловой блок на следующей неделе так же вывести из ремонтов, но ключевое, что все идет по графику. И мы планируем выйти на начало зимы теми мощностями, которые мы планируем", - сказал министр.

Он добавил, что генерация электроэнергии в Украине прежде всего зависит от работы атомных электростанций.

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"Атомная энергетика является ключевой. Она даже в режиме потери Запорожской АЭС на сегодня производит более 50% электроэнергии в Украине. Поэтому у нас нет другой генерации, которая бы дотянулась до этого показателя. И, соответственно, что важно, это надежность. Прошлый отопительный сезон атомная генерация прошла вообще идеально", - сказал Галущенко.