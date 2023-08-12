Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Залужний прийняв керівника Штабу оборони Британії, розповів про обстановку на полі бою

Катерина ТищенкоСубота, 12 серпня 2023, 17:51
Залужний прийняв керівника Штабу оборони Британії, розповів про обстановку на полі бою
зустріч Залужного і Радакіна, фото з Telegram Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Києві зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіном, ознайомив його з обстановкою на полі бою та розповів про потреби українського війська.

Джерело: Залужний у Telegram

Дослівно: "Візит до Києва начальника Штабу оборони Великої Британії адмірала сера Тоні Радакіна. Конструктивна зустріч з нашими британськими партнерами.

Провели роботу на одному із пунктів управління, детально ознайомив адмірала Радакіна з обстановкою на полі бою, з нашими наступальними та оборонними діями.

Обговорили нагальні потреби українського війська".

Теми: ЗалужнийВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Усі новини...
Залужний
Зеленський провів Ставку з військовими: єдина тема – наступ
Залужний: Ворог намагається штурмами відволікти увагу, в наступі ініціатива за нами
Зеленський привітав липневих іменинників: Залужному подарував зброю, Сирському – картину
Останні новини
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
Усі новини...
Реклама: