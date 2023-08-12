Залужний прийняв керівника Штабу оборони Британії, розповів про обстановку на полі бою

зустріч Залужного і Радакіна, фото з Telegram Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Києві зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіном, ознайомив його з обстановкою на полі бою та розповів про потреби українського війська.

Джерело: Залужний у Telegram

Дослівно: "Візит до Києва начальника Штабу оборони Великої Британії адмірала сера Тоні Радакіна. Конструктивна зустріч з нашими британськими партнерами.

Провели роботу на одному із пунктів управління, детально ознайомив адмірала Радакіна з обстановкою на полі бою, з нашими наступальними та оборонними діями.

Обговорили нагальні потреби українського війська".