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Залужный принял руководителя Штаба обороны Великобритании, рассказал об обстановке на поле боя

Катерина ТищенкоСуббота, 12 августа 2023, 17:51
Залужный принял руководителя Штаба обороны Великобритании, рассказал об обстановке на поле боя
встреча Залужного и Радакина, фото из Telegram Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Киеве встретился с начальником Штаба обороны Великобритании Тони Радакином, ознакомил его с обстановкой на поле боя и рассказал о потребностях украинского войска.

Источник: Залужный в Telegram

Дословно: "Визит в Киев начальника Штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина. Конструктивная встреча с нашими британскими партнерами.

Провели работу на одном из пунктов управления, подробно ознакомил адмирала Радакина с обстановкой на поле боя, с нашими наступательными и оборонительными действиями.

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Обсудили насущные потребности украинского войска".

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Темы: ЗалужныйВеликобритания
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