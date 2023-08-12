Залужный принял руководителя Штаба обороны Великобритании, рассказал об обстановке на поле боя
Суббота, 12 августа 2023, 17:51
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Киеве встретился с начальником Штаба обороны Великобритании Тони Радакином, ознакомил его с обстановкой на поле боя и рассказал о потребностях украинского войска.
Источник: Залужный в Telegram
Дословно: "Визит в Киев начальника Штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина. Конструктивная встреча с нашими британскими партнерами.
Провели работу на одном из пунктов управления, подробно ознакомил адмирала Радакина с обстановкой на поле боя, с нашими наступательными и оборонительными действиями.
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Обсудили насущные потребности украинского войска".
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