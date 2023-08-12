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У Росії заявили про атаку українського безпілотника в Бєлгородській області

Катерина ТищенкоСубота, 12 серпня 2023, 19:00
У Росії заявили про атаку українського безпілотника в Бєлгородській області
Шебекіно, скріншот Google maps

Міноборони Росії заявило про спробу ЗСУ атакувати безпілотником об'єкти в Бєлгородській області РФ у суботу ввечері.

Джерело: Міноборони Росії, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram

Деталі: За даними міністерства, Сили оборони України близько 17:30 здійснили спробу атаки одним безпілотником "по об'єктах на території Російської Федерації".

Російська ППО збила безпілотник над територією Бєлгородської області. Постраждалих і руйнувань немає.

Своєю чергою, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що безпілотник був збитий у Шебекинському міському окрузі на підльоті до міста.

Теми: Росіябезпілотники
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