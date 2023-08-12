В России заявили об атаке украинского беспилотника в Белгородской области

Минобороны России заявило о попытке ВСУ атаковать беспилотником объекты в Белгородской области РФ в субботу вечером.

Источник: Минобороны России, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram

Детали: По данным министерства, Силы обороны Украины около 17:30 осуществили попытку атаки одним беспилотником "по объектам на территории Российской Федерации".

Российская ПВО сбила беспилотник над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет.

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В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник был сбит в Шебекинском городском округе на подлёте к городу.