В России заявили об атаке украинского беспилотника в Белгородской области
Суббота, 12 августа 2023, 19:00
Минобороны России заявило о попытке ВСУ атаковать беспилотником объекты в Белгородской области РФ в субботу вечером.
Источник: Минобороны России, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram
Детали: По данным министерства, Силы обороны Украины около 17:30 осуществили попытку атаки одним беспилотником "по объектам на территории Российской Федерации".
Российская ПВО сбила беспилотник над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет.
В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник был сбит в Шебекинском городском округе на подлёте к городу.