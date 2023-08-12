Сили оборони мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області – зведення Генштабу

Сили оборони мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області, закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби".

Деталі: Протягом доби російські окупанти завдали 6 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснили 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Протягом доби відбулось 33 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Гур’ївого Козачка Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, Клюси Чернігівської області; Середина-Буда, Яструбине, Водолаги, Миропільське Сумської області та Уди, Стрілеча, Охрімівка на Харківщині.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районі Кислівки та Першотравневого Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти як Куп’янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки, Сіверська, Спірного, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Благодатного. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Міньківка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області.

Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Велика Новосілка, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник обстріляв з артилерії понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Темирівка, Полтавка, Червоне, Верхня Терса, Новоандріївка Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Золота Балка, Зміївка, Берислав, Козацьке, Тягинка, Понятівка Херсонської області та Куцуруб, Очаків Миколаївської області.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс та 1 артилерійський засіб на вогневій позиції.