Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Україна має розмінувати свою територію не за десятиліття, а за роки

Катерина ТищенкоСубота, 12 серпня 2023, 21:46
Зеленський: Україна має розмінувати свою територію не за десятиліття, а за роки
Володимир Зеленський у зверненні 12 серпня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна має виконати завдання розмінування своєї території не за десятиліття, а за роки, зокрема шляхом створення виробничої бази в Україні.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Є готовність Азербайджану надати новий пакет гуманітарної підтримки, зокрема й обладнання для розмінування.

Це теж один із ключових напрямів нашої роботи з партнерами – розмінування. Україна потребує й техніки від партнерів, і дуже важливо – створення виробничої бази в Україні, щоб ми могли очистити нашу землю від російських мін. І це завдання треба виконати не за десятиліття, а за роки".

Деталі: За словами президента, загалом наразі 174 тисячі квадратних кілометрів української території потенційно небезпечні через міни та боєприпаси, що не розірвалися.

"Щодня наші спеціалісти виявляють сотні вибухонебезпечних предметів. І що більше в нас буде машин для розмінування, що більше буде спеціальних дронів для розмінування, то активніше ми зможемо повертати безпеку. Дякую кожній країні, яка нам допомагає!", - сказав він.

Зеленський також подякував українським фахівцям, які займаються розмінуванням.

"Минулої доби по всій країні працювали 133 піротехнічні розрахунки. Найбільше – у Херсонській, Харківській, Донецькій областях", - зазначив він.

Президент у зверненні також подякував країнам, які цього тижня зробили нові кроки для більшої безпеки України, зокрема Німеччині та Нідерландам.

"Дуже важливо, щоб кожного тижня Росія бачила нову міжнародну активність на підтримку України й нормального життя", - сказав Зеленський.

Теми: Зеленськийрозмінування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Усі новини...
Зеленський
Зеленський вів "селектор" під звуки ППО і мав нараду з Будановим, Залужним і Неїжпапою
Зеленський про рішення РНБО: Звільняємо всіх обласних військкомів
Зеленський відзначив саперів, які забезпечують контрнаступ Сил оборони
Останні новини
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
Усі новини...
Реклама: