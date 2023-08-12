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Зеленський: Україна має розмінувати свою територію не за десятиліття, а за роки

Катерина ТищенкоСубота, 12 серпня 2023, 21:46
Зеленський: Україна має розмінувати свою територію не за десятиліття, а за роки
Володимир Зеленський у зверненні 12 серпня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна має виконати завдання розмінування своєї території не за десятиліття, а за роки, зокрема шляхом створення виробничої бази в Україні.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Є готовність Азербайджану надати новий пакет гуманітарної підтримки, зокрема й обладнання для розмінування.

Це теж один із ключових напрямів нашої роботи з партнерами – розмінування. Україна потребує й техніки від партнерів, і дуже важливо – створення виробничої бази в Україні, щоб ми могли очистити нашу землю від російських мін. І це завдання треба виконати не за десятиліття, а за роки".

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Деталі: За словами президента, загалом наразі 174 тисячі квадратних кілометрів української території потенційно небезпечні через міни та боєприпаси, що не розірвалися.

"Щодня наші спеціалісти виявляють сотні вибухонебезпечних предметів. І що більше в нас буде машин для розмінування, що більше буде спеціальних дронів для розмінування, то активніше ми зможемо повертати безпеку. Дякую кожній країні, яка нам допомагає!", - сказав він.

Зеленський також подякував українським фахівцям, які займаються розмінуванням.

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"Минулої доби по всій країні працювали 133 піротехнічні розрахунки. Найбільше – у Херсонській, Харківській, Донецькій областях", - зазначив він.

Президент у зверненні також подякував країнам, які цього тижня зробили нові кроки для більшої безпеки України, зокрема Німеччині та Нідерландам.

"Дуже важливо, щоб кожного тижня Росія бачила нову міжнародну активність на підтримку України й нормального життя", - сказав Зеленський.

Теми: Зеленськийрозмінування
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