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Зеленский: Украина должна разминировать свою территорию не за десятилетия, а за годы

Катерина ТищенкоСуббота, 12 августа 2023, 21:46
Зеленский: Украина должна разминировать свою территорию не за десятилетия, а за годы
Владимир Зеленский в обращении 12 августа, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина должна выполнить задачу разминирования своей территории не за десятилетия, а за годы, в частности путем создания производственной базы в Украине.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Есть готовность Азербайджана предоставить новый пакет гуманитарной поддержки, в том числе и оборудование для разминирования.

Это тоже одно из ключевых направлений нашей работы с партнерами – разминирование. Украина нуждается и в технике от партнеров, и очень важно – создании производственной базы в Украине, чтобы мы могли очистить нашу землю от российских мин. И эту задачу надо выполнить не за десятилетия, а за годы".

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Детали: По словам президента, всего сейчас 174 тысячи квадратных километров украинской территории потенциально опасны из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"Ежедневно наши специалисты обнаруживают сотни взрывоопасных предметов. И чем больше у нас будет машин для разминирования, чем больше будет специальных дронов для разминирования, тем активнее мы сможем возвращать безопасность. Спасибо каждой стране, которая нам помогает!", - сказал он.

Зеленский также поблагодарил украинских специалистов, которые занимаются разминированием.

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"За прошедшие сутки по всей стране работали 133 пиротехнических расчета. Больше всего - в Херсонской, Харьковской, Донецкой областях", - отметил он.

Президент в обращении также поблагодарил страны, которые на этой неделе сделали новые шаги для большей безопасности Украины, в частности Германию и Нидерланды.

"Очень важно, чтобы каждую неделю Россия видела новую международную активность в поддержку Украины и нормальной жизни", - сказал Зеленский.

Темы: Зеленскийразминирование
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