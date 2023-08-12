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На Сумщині Сили оборони вступили в бій із ворожою ДРГ – Наєв

Катерина ТищенкоСубота, 12 серпня 2023, 22:04
На Сумщині Сили оборони вступили в бій із ворожою ДРГ – Наєв
фото: Сергій Наєв у Telegram

У суботу на Сумщині Сили оборони змусили ворожу ДРГ відступити за державний кордон.

Джерело: командувач Обʼєднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у Telegram

Дослівно: "Сьогодні, 12 серпня, у зоні відповідальності Північного стратегічного угрупування військ, неподалік одного з сіл Зноб-Новгородської територіальної громади під час проведення рекогносцировки, військовослужбовцями окремої механізованої бригади було виявлено диверсійно-розвідувальну групу противника.

Візуально та акустично спостерігаючи десять озброєних осіб, українські військовослужбовці вступили в стрілецький бій. На допомогу нашим військовим в бік місця події вирушили протидиверсійні резерви від Національної гвардії та прикордонної застави з розрахунками БПЛА.

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Шквальний вогонь наших оборонців змусив противника забрати поранених та відступити за державний кордон України".

Деталі: Наєв повідомив, що відхід диверсійно-розвідувальних сил противник прикривав мінометами 120-мм калібру.

Теми: Сумська областьвійнакордонНаєв
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