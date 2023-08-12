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На Сумщине Силы обороны вступили в бой с вражеской ДРГ – Наев

Катерина ТищенкоСуббота, 12 августа 2023, 22:04
На Сумщине Силы обороны вступили в бой с вражеской ДРГ – Наев
фото: Сергей Наев в Telegram

В субботу на Сумщине Силы обороны заставили вражескую ДРГ отступить за государственную границу.

Источник: командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в Telegram

Дословно: "Сегодня, 12 августа, в зоне ответственности Северной стратегической группировки войск, недалеко от одного из сел Зноб-Новгородской территориальной общины во время проведения рекогносцировки, военнослужащими отдельной механизированной бригады было обнаружено диверсионно-разведывательную группу противника.

Визуально и акустически наблюдая десять вооруженных лиц, украинские военнослужащие вступили в стрелковый бой. На помощь нашим военным в сторону места происшествия отправились противодиверсионные резервы от Национальной гвардии и пограничной заставы с расчетами БПЛА.

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Шквальный огонь наших защитников заставил противника забрать раненых и отступить за государственную границу Украины".

Детали: Наев сообщил, что отход диверсионно-разведывательных сил противник прикрывал минометами 120-мм калибра.

Темы: Сумская областьвойнаграницаНаев
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