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На Таврійському напрямку є відбиті території – командувач

Катерина ТищенкоСубота, 12 серпня 2023, 22:33
На Таврійському напрямку є відбиті території – командувач
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

На Таврійському напрямку Сили оборони звільнили території.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Дослівно: "Таврійський напрямок. Є відбиті території. Сили оборони працюють".

Деталі: Як повідомив командувач, на цьому напрямку артилерійські підрозділи протягом доби виконали 1303 вогневих завдання.

За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 242 особи (загиблі – 80, поранені – 160, полонені – 2).

Знищено 7 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 2 ББМ, 2 артилерійські системи та міномети, 1 одиницю автомобільної та 1 одиницю спеціальної техніки.

Також було знищено 3 складів боєприпасів.

Теми: контрнаступдеокупаціяЗбройні силивійна
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