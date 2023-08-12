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На Таврическом направлении есть отвоеванные территории – командующий

Катерина ТищенкоСуббота, 12 августа 2023, 22:33
На Таврическом направлении есть отвоеванные территории – командующий
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

На Таврическом направлении Силы обороны освободили территории.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Дословно: "Таврическое направление. Есть отвоеванные территории. Силы обороны работают".

Детали: Как сообщил командующий, на этом направлении артиллерийские подразделения в течение суток выполнили 1303 огневых задачи.

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За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 242 человека (погибшие - 80, раненые - 160, пленные - 2).

Уничтожено 7 единиц военной техники противника. В частности, 1 танк, 2 ББМ, 2 артиллерийские системы и минометы, 1 единицу автомобильной и 1 единицу специальной техники.

Также было уничтожено 3 склада боеприпасов.

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Темы: контрнаступлениедеоккупацияВооруженные силывойна
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