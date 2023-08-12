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У Росії масові збої в роботі Google, Роскомнагляд відреагував

Катерина ТищенкоСубота, 12 серпня 2023, 23:05
У Росії масові збої в роботі Google, Роскомнагляд відреагував
фото: LightRocket via Getty Images

У Росії в суботу спостерігаються збої в роботі пошукової системи Google, найбільшу кількість повідомлень зафіксовано в Москві.

Джерело: детектор збоїв Downradar, ТАСС із посиланням на Роскомнагляд

Деталі: Як випливає з даних Downradar, станом на 23:00 12 серпня зафіксовано близько 2 тисяч звітів про збої в роботі пошукової системи.

Найбільше збоїв зафіксовано в Москві (1236), а також у Санкт-Петербурзі (264), Казані (117), Новосибірську (72) і Челябінську (71).

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Пік збоїв стався між 17 і 20 годинами.

Водночас Роскомнагляд у коментарі агентству ТАСС заявив, що не займається обмеженням роботи зарубіжних пошукових систем, зокрема Google.

При цьому в Роскомнагляді порекомендували росіянам завжди користуватися вітчизняними сервісами.

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Теми: Росіяінтернет
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