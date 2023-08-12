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В России массовые сбои в работе Google, Роскомнадзор отреагировал

Катерина ТищенкоСуббота, 12 августа 2023, 23:05
В России массовые сбои в работе Google, Роскомнадзор отреагировал
фото: LightRocket via Getty Images

В России в субботу наблюдаются сбои в работе поисковой системы Google, наибольшее количество сообщений зафиксировано в Москве.

Источник: детектор сбоев Downradar, ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор

Детали: Как следует из данных Downradar, по состоянию на 23:00 12 августа зафиксировано около 2 тысяч отчетов о сбоях в работе поисковой системы.

Больше всего сбоев зафиксировано в Москве (1236), а также в Санкт-Петербурге (264), Казани (117), Новосибирске (72) и Челябинске (71).

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Пик сбоев произошел между 17 и 20 часами.

В то же время, Роскомнадзор в комментарии агентству ТАСС заявил, что не занимается ограничением работы зарубежных поисковых систем, в том числе Google.

При этом в Роскомнадзоре порекомендовали россиянам всегда пользоваться отечественными сервисами.

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Темы: Росcияинтернет
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