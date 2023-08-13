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Літак, який прямував з Норвегії до Туреччини, залітав у повітряний простір України – ЗМІ

"Українська правда"Неділя, 13 серпня 2023, 00:59
Літак, який прямував з Норвегії до Туреччини, залітав у повітряний простір України – ЗМІ
Фото NRK

Турецький літак з норвезькими туристами, який прямував з Осло до Анталії, 25 липня залітав у закритий повітряний простір України.

Джерело: норвезький суспільний мовник NRK

Деталі: Повідомляється, що літак Airbus A320-200 турецької авіакомпанії BBN Airlines прямував з Осло до Анталії. Його маршрут, де зафіксовано потрапляння в закритий через війну український повітряний простір, відображено на сайті Flightradar24. 

Як пише видання, після близько двох годин у повітрі літак відхилився від маршруту і пролетів на межі Закарпатської і Чернівецької областей, зайшовши у повітряну зону України. Після цього він влетів у повітряний простір Румунії.

 

В авіакомпанії BBN Airlines підтвердили NRK, що 25 липня їхній літак змінив маршрут через наближення шторму.

"Ми розуміємо занепокоєння, яке викликає цей інцидент, і гарантуємо, що будемо активно вживати заходів, щоб запобігти подібним інцидентам", – розповів виданню представник авіакомпанії.

Зазначається, що на момент польоту літак був орендований іншою турецькою авіакомпанією – Freebird Airlines, яка виконує чартерні рейси.

NRK звернулася до Freebird Airlines з питаннями, скільки пасажирів було на борту літака, чи були вони проінформовані, що пролетять над Україною, і чи сповістили пілоти українську владу перед тим, як залетіти у закритий повітряний простір.

Авіакомпанія не відповіла виданню на жодне питання, лише зазначивши, що після інциденту почалося внутрішнє розслідування.

Міноборони та МЗС України також не відповіли на запит NRK.

Нагадаємо: У червні літак компанії Enter Air, що прямував рейсом з Польщі до Туреччини, на кілька хвилин заходив у повітряний простір України.

Теми: НорвегіяТуреччинаавіа
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