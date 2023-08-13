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Самолет, следовавший из Норвегии в Турцию, залетал в воздушное пространство Украины – СМИ

"Украинская правда"Воскресенье, 13 августа 2023, 00:59
Самолет, следовавший из Норвегии в Турцию, залетал в воздушное пространство Украины – СМИ
Фото NRK

Турецкий самолет с норвежскими туристами, который направлялся из Осло в Анталию, 25 июля залетал в закрытое воздушное пространство Украины.

Источник: норвежский общественный вещатель NRK

Детали: Сообщается, что самолет Airbus A320-200 турецкой авиакомпании BBN Airlines направлялся из Осло в Анталию. Его маршрут, где зафиксировано попадание в закрытое из-за войны украинское воздушное пространство, отображен на сайте Flightradar24.

Как пишет издание, после около двух часов в воздухе самолет отклонился от маршрута и пролетел на границе Закарпатской и Черновицкой областей, зайдя в воздушную зону Украины. После этого он влетел в воздушное пространство Румынии.

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В авиакомпании BBN Airlines подтвердили NRK, что 25 июля их самолет изменил маршрут из-за приближения шторма.

"Мы понимаем беспокойство, которое вызывает этот инцидент, и гарантируем, что будем активно принимать меры, чтобы предотвратить подобные инциденты", – рассказал изданию представитель авиакомпании.

Отмечается, что на момент полета самолет был арендован другой турецкой авиакомпанией – Freebird Airlines, которая выполняет чартерные рейсы.

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NRK обратилась к Freebird Airlines с вопросами, сколько пассажиров было на борту самолета, были ли они проинформированы, что пролетят над Украиной, и известили ли пилоты украинские власти перед тем, как залететь в закрытое воздушное пространство.

Авиакомпания не ответила изданию ни на один вопрос, лишь отметив, что после инцидента началось внутреннее расследование.

Минобороны и МИД Украины также не ответили на запрос NRK.

Напомним: В июне самолет компании Enter Air, следовавший рейсом из Польши в Турцию, на несколько минут заходил в воздушное пространство Украины.

Темы: НорвегияТурцияавиа
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