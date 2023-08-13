Під Маріуполем сталася перестрілка між окупантами, є загиблі – мерія
Неділя, 13 серпня 2023, 01:42
В окупованому населеному пункті Урзуф під Маріуполем сталася перестрілка між "кадирівцями" та представниками місцевої так званої комендатури, є загиблі серед окупантів і цивільного населення.
Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram
Дослівно: "Вчора (11 серпня – ред.) в тимчасово окупованому Урзуфі під Маріуполем відбулась перестрілка за участю "кадировців" та комендатури Урзуфа".
Деталі: За інформацією мерії, внаслідок перестрілки загинули щонайменше 4 окупанти, також є загиблі і поранені серед цивільного населення.
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