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Під Маріуполем сталася перестрілка між окупантами, є загиблі – мерія

"Українська правда"Неділя, 13 серпня 2023, 01:42
Під Маріуполем сталася перестрілка між окупантами, є загиблі – мерія
Скрін з відео Маріупольської міськради

В окупованому населеному пункті Урзуф під Маріуполем сталася перестрілка між "кадирівцями" та представниками місцевої так званої комендатури, є загиблі серед окупантів і цивільного населення.

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram

Дослівно: "Вчора (11 серпня – ред.) в тимчасово окупованому Урзуфі під Маріуполем відбулась перестрілка за участю "кадировців" та комендатури Урзуфа".

Деталі: За інформацією мерії, внаслідок перестрілки загинули щонайменше 4 окупанти, також є загиблі і поранені серед цивільного населення.

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Теми: МаріупольвійнаРосія
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