Под Мариуполем произошла перестрелка между оккупантами, есть погибшие – мэрия
Воскресенье, 13 августа 2023, 01:42
В оккупированном населенном пункте Урзуф под Мариуполем произошла перестрелка между "кадыровцами" и представителями местной так называемой комендатуры, есть погибшие среди оккупантов и гражданского населения.
Источник: Мариупольский городской совет в Telegram
Дословно: "Вчера (11 августа – ред.) во временно оккупированном Урзуфе под Мариуполем произошла перестрелка с участием "кадыровцев" и комендатуры Урзуфа".
Детали: По информации мэрии, в результате перестрелки погибли по меньшей мере 4 оккупанта, также есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
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