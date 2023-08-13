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Под Мариуполем произошла перестрелка между оккупантами, есть погибшие – мэрия

"Украинская правда"Воскресенье, 13 августа 2023, 01:42
Под Мариуполем произошла перестрелка между оккупантами, есть погибшие – мэрия
Скрин из видео Мариупольского горсовета

В оккупированном населенном пункте Урзуф под Мариуполем произошла перестрелка между "кадыровцами" и представителями местной так называемой комендатуры, есть погибшие среди оккупантов и гражданского населения.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Дословно: "Вчера (11 августа – ред.) во временно оккупированном Урзуфе под Мариуполем произошла перестрелка с участием "кадыровцев" и комендатуры Урзуфа".

Детали: По информации мэрии, в результате перестрелки погибли по меньшей мере 4 оккупанта, также есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Темы: МариупольвойнаРосcия
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