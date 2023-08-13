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У Мелітополі в цивільну лікарню доставили десятки поранених окупантів – мер

"Українська правда"Неділя, 13 серпня 2023, 03:20
У Мелітополі в цивільну лікарню доставили десятки поранених окупантів – мер

Через брак госпіталів росіяни використовують на окупованих територіях Запорізької області цивільні медичні заклади, у міську лікарню Мелітополя доставили десятки поранених загарбників.

Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Вчора (11 серпня – ред.) в міську лікарню Мелітополя завезли десятки поранених. Щоб не показувати кількість втрат, заносили через чорний хід".

Деталі: За словами Федорова, спочатку росіяни зайняли своїми пораненими 85% медзакладів окупованого Запоріжжя, потім переобладнали у госпіталі школи і дитсадки, а тепер розміщують поранених у лікарнях, які приймали цивільних.

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Теми: Мелітопольокупація
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