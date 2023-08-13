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В Мелитополе в гражданскую больницу доставили десятки раненых оккупантов – мэр

"Украинская правда"Воскресенье, 13 августа 2023, 03:20
В Мелитополе в гражданскую больницу доставили десятки раненых оккупантов – мэр

Из-за нехватки госпиталей россияне используют на оккупированных территориях Запорожской области гражданские медицинские учреждения, в городскую больницу Мелитополя доставили десятки раненых захватчиков.

Источник: городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Вчера (11 августа – ред.) в городскую больницу Мелитополя завезли десятки раненых. Чтобы не показывать количество потерь, заносили через черный ход".

Детали: По словам Федорова, сначала россияне заняли своими ранеными 85% медучреждений оккупированного Запорожья, затем переоборудовали в госпитали школы и детсады, а теперь размещают раненых в больницах, которые принимали гражданских.

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Темы: Мелитопольоккупация
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