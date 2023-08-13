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Rheinmetall до кінця року передасть Україні безпілотник нового покоління – ЗМІ

"Українська правда"Неділя, 13 серпня 2023, 05:04
Rheinmetall до кінця року передасть Україні безпілотник нового покоління – ЗМІ
Безпілотник нового покоління "Luna NG". Фото з сайту Rheinmetall

До кінця 2023 року німецький концерн Rheinmetall передасть Збройним силам України безпілотний комплекс для повітряної розвідки "Luna NG".

Джерело: видання "Bild am Sonntag" з посиланням на власні джерела

Деталі: Безпілотний комплекс "Luna NG" складається з наземної станції управління з кількома безпілотниками, пускової катапульти та військових вантажівок, пише видання.

Зазначається, що "NG" означає "нове покоління" безпілотника Luna, інші моделі безпілотників вже поставлялись в Україну зі складів Бундесверу.

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Видання пише, що "Luna NG" – це нещодавно розроблений новітній БПЛА, який перевершує попередні моделі за всіма важливими експлуатаційними характеристиками. Безпілотник не тільки може використовуватися як розвідувальна система, але також здатний забезпечувати мережу LTE, перехоплювати або глушити зв'язок.

На сайті концерну Rheinmetall повідомляється, що надлегкий фюзеляж "Luna NG" забезпечує тривалість польоту понад 12 годин, а дальність передачі даних перевищує 100 км. Безпілотник забезпечує просторове покриття понад 30 тис. кв. км.

БПЛА можна запустити практично з будь-якого місця за допомогою канатної катапульти. Посадка безпілотника здійснюється автономно за допомогою диференціального GPS в мережі або на парашуті.

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Теми: НімеччинаУкраїнабезпілотники
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