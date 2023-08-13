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Rheinmetall до конца года передаст Украине беспилотник нового поколения – СМИ

"Украинская правда"Воскресенье, 13 августа 2023, 05:04
Rheinmetall до конца года передаст Украине беспилотник нового поколения – СМИ
Беспилотник нового поколения "Luna NG". Фото с сайта Rheinmetall

До конца 2023 года немецкий концерн Rheinmetall передаст Вооруженным силам Украины беспилотный комплекс для воздушной разведки "Luna NG".

Источник: издание "Bild am Sonntag" со ссылкой на собственные источники

Детали: Беспилотный комплекс "Luna NG" состоит из наземной станции управления с несколькими беспилотниками, пусковой катапульты и военных грузовиков, пишет издание.

Отмечается, что "NG" означает "новое поколение" беспилотника Luna, другие модели беспилотников уже поставлялись в Украину со складов Бундесвера.

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Издание пишет, что "Luna NG" – это недавно разработанный новейший БПЛА, который превосходит предыдущие модели по всем важным эксплуатационным характеристикам. Беспилотник не только может использоваться как разведывательная система, но также способен обеспечивать сеть LTE, перехватывать или глушить связь.

На сайте концерна Rheinmetall сообщается, что сверхлегкий фюзеляж "Luna NG" обеспечивает продолжительность полета более 12 часов, а дальность передачи данных превышает 100 км. Беспилотник обеспечивает пространственное покрытие более 30 тыс. кв. км.

БПЛА можно запустить практически из любого места с помощью канатной катапульты. Посадка беспилотника осуществляется автономно с помощью дифференциального GPS в сети или на парашюте.

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Темы: ГерманияУкраинабеспилотники
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