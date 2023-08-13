У Мелітополі окупанти проводять рейди в пошуках партизанів – ЦНС

ЗНАК НА В'ЇЗДІ ДО МІСТА. ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ ПРЕССЛУЖБА МІСЬКРАДИ МЕЛІТОПОЛЯ

У захопленому місті Мелітополь Запорізької області російські окупанти перевіряють громадський транспорт в пошуках місцевих партизанів.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "У тимчасово окупованому Мелітополі і районі російські окупаційні війська проводять операцію з пошуку місцевого підпілля. Цього разу вони використовують своїх поліцейських.

Росіяни назвали рейди перевіркою громадського транспорту на безпеку. Проте першочергово під час зупинок автобусів перевіряють не водіїв та їхні документи, а пасажирів. Окупанти вимагають показати російські паспорти. Перевіряють документи, телефони та вміст сумок і кишень".

Деталі: У ЦНС нагадали про необхідність дотримуватися правил безпеки, повідомляючи Сили оборони про пересування і розміщення ворога.