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В Мелитополе оккупанты проводят рейды в поисках партизан – ЦНС

"Украинская правда"Воскресенье, 13 августа 2023, 06:37
В Мелитополе оккупанты проводят рейды в поисках партизан – ЦНС
ЗНАК НА ВЪЕЗДЕ В ГОРОД. ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ПРЕСС-СЛУЖБА ГОРСОВЕТА МЕЛИТОПОЛЯ

В захваченном городе Мелитополь Запорожской области российские оккупанты проверяют общественный транспорт в поисках местных партизан.

Источник: Центр национального сопротивления 

Дословно: "Во временно оккупированном Мелитополе и районе российские оккупационные войска проводят операцию по поиску местного подполья. На этот раз они используют своих полицейских.

Россияне назвали рейды проверкой общественного транспорта на безопасность. Однако в первую очередь во время остановок автобусов проверяют не водителей и их документы, а пассажиров. Оккупанты требуют показать российские паспорта. Проверяют документы, телефоны и содержимое сумок и карманов".

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Детали: В ЦНС напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности, сообщая Силы обороны о передвижении и размещении врага.

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Темы: Мелитопольоккупация
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