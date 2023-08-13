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На захопленій Херсонщині росіяни обходять будинки у пошуках своїх дезертирів – Генштаб

"Українська правда"Неділя, 13 серпня 2023, 07:22
На захопленій Херсонщині росіяни обходять будинки у пошуках своїх дезертирів – Генштаб
РОСІЙСЬКІ ОКУПАНТИ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

У рядах російських військовослужбовців почастішали випадки дезертирства, на окупованій Херсонщині ворог здійснює обхід будинків у пошуках втікачів.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Серед окупантів ростуть панічні настрої та збільшується кількість випадків дезертирства.

У тимчасово окупованому населеному пункті Горностаївка Херсонської області військові патрулі та військовослужбовці комендатури російських окупаційних військ здійснюють обхід кожного будинку з метою пошуку дезертирів серед своїх військовослужбовців.

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До таких дій командування вдається через те, що серед новоприбулих військовослужбовців РФ, які знаходяться в населеному пункті та на його околицях, суттєво збільшилась кількість не тільки дезертирів, а й осіб, які вживають алкогольні напої і наркотичні речовини".

Деталі: Зазначається, що російські військові залишають місця несення служби та намагаються заховатись у покинутих будівлях.

Теми: ГенштабРосіяХерсонська область
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