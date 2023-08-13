На захваченной Херсонщине россияне обходят дома в поисках своих дезертиров – Генштаб

В рядах российских военнослужащих участились случаи дезертирства, на оккупированной Херсонщине враг осуществляет обход домов в поисках беглецов.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Среди оккупантов растут панические настроения и увеличивается количество случаев дезертирства.

Во временно оккупированном населенном пункте Горностаевка Херсонской области военные патрули и военнослужащие комендатуры российских оккупационных войск осуществляют обход каждого дома с целью поиска дезертиров среди своих военнослужащих.

К таким действиям командование прибегает из-за того, что среди вновь прибывших военнослужащих РФ, которые находятся в населенном пункте и в его окрестностях, существенно увеличилось количество не только дезертиров, но и лиц, употребляющих алкогольные напитки и наркотические вещества".

Детали: Отмечается, что российские военные оставляют места несения службы и пытаются спрятаться в заброшенных зданиях.