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На захваченной Херсонщине россияне обходят дома в поисках своих дезертиров – Генштаб

"Украинская правда"Воскресенье, 13 августа 2023, 07:22
На захваченной Херсонщине россияне обходят дома в поисках своих дезертиров – Генштаб
РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

В рядах российских военнослужащих участились случаи дезертирства, на оккупированной Херсонщине враг осуществляет обход домов в поисках беглецов.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Среди оккупантов растут панические настроения и увеличивается количество случаев дезертирства.

Во временно оккупированном населенном пункте Горностаевка Херсонской области военные патрули и военнослужащие комендатуры российских оккупационных войск осуществляют обход каждого дома с целью поиска дезертиров среди своих военнослужащих.

К таким действиям командование прибегает из-за того, что среди вновь прибывших военнослужащих РФ, которые находятся в населенном пункте и в его окрестностях, существенно увеличилось количество не только дезертиров, но и лиц, употребляющих алкогольные напитки и наркотические вещества".

Детали: Отмечается, что российские военные оставляют места несения службы и пытаются спрятаться в заброшенных зданиях.

Темы: ГенштабРосcияХерсонская область
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