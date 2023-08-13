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Ворог вночі двічі обстріляв Нікопольщину

"Українська правда"Неділя, 13 серпня 2023, 07:46
Ворог вночі двічі обстріляв Нікопольщину
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОВА

Російські окупанти вночі 13 серпня двічі з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Вночі агресор два рази скеровував важку артилерію на Нікопольщину. Майже десяток снарядів прилетіли по районному центру і Червоногригорівській громаді".

Деталі: За словами очільника ОВА, обійшлося без жертв і постраждалих, наслідки обстрілів уточнюються.

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Теми: Дніпропетровська областьобстріл
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