Ворог вночі двічі обстріляв Нікопольщину

Російські окупанти вночі 13 серпня двічі з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Вночі агресор два рази скеровував важку артилерію на Нікопольщину. Майже десяток снарядів прилетіли по районному центру і Червоногригорівській громаді".

Деталі: За словами очільника ОВА, обійшлося без жертв і постраждалих, наслідки обстрілів уточнюються.

Реклама: